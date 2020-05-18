السكيني: نواب البصرة سيعرضون مرشحي النفط على الكاظمي اليوم او الغد

2020/05/18 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني , الاثنين , ان نواب محافظة البصرة سيلتقون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اما اليوم او غد الثلاثاء وذلك لعرض مرشحييهم لمنصب وزارة النفط , مبينا انهم سيتركون الخيار للكاظمي باختيار الاكفأ .وقال النائب عن المحافظة رامي السكيني في تصريح لـ / المعلومة / […]

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