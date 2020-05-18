العمليات المشتركة: القوات الأمنية ستستمر في سحق الإرهاب وإنهاء تواجده

2020/05/18 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية ستستمر في سحق الإرهاب وإنهاء تواجده في العراق.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى هيأة الحشد الشعبي نوه فيها على عصابات داعش الإرهابية وحدد أن هنالك عملية

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