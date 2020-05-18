ايران تترقب فتح الحدود الجنوبية مع العراق لتسهيل التجارة

2020/05/18 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية حامد حسيني، ان العراق وعد بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة.ونقلت وكالة مهر الايرانية عن حسيني قوله ان “المسؤولين العراقيين وعدوا نظراءهم الإيرانيين بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة”.واضاف ان “المنافذ المقرر فتحها هي […]

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