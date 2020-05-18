مؤسسة الشهداء تدعو الخارجية إلى استدعاء ممثل الاتحاد الأوروبي وتسليمه مذكرة احتجاج

2020/05/18 | 11:04 - المصدر: السومرية نيوز

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استنكر رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود، الاثنين، قيام بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين في العراق.

وقال مسعود في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هذا التصرف الذي استفز مشاعر العراقيين يعد استهانه بدماء الشهداء والجرحى وآلاف المعوقين الذين روت دمائهم الطاهرة ارض العراق".ودعا مسعود وزارة الخارجية إلى "استدعاء ممثل الاتحاد الأوروبي وتسليمه مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة لقياهم بهذا العمل المشين والإساءة لقدسية شهر رمضان المبارك".





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