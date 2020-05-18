صدر حديثا رواية “كسرة خبز” للكاتب قحطان الداسي

2020/05/18 | 11:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي في باكورة اعماله الادبية، صدر للكاتب قحطان الداسي رواية “كسرة خبز”، وتقع الرواية ب 381 صفحة من القطع المتوسط.وصدرت عن دار النون في الموصل.وفي تصريح خاص لــ “ايزيدي 24″، قال “قحطان داسي”، “بعد مضي أكثر من تسعة أشهر من الكتابة المتواصلة، صدرت أخيرا روايتي كسرة خبز”.وعن احداث …

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