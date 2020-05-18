2020/05/18 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يسعى كوستاس كوكاس، عمدة جزيرة ميكونوس اليونانية، لإنعاش السياحة التي تمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد المحلي، إذ يتطلع هو ونظراؤه في كثير من المدن في أنحاء أوروبا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الصيف بعدما أصاب وباء كورونا مجال السياحة والسفر بالشلل.ووفقا لـ”الألمانية”، في ظل تمكن اليونان من السيطرة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياحة الأوروبية تكافح لإنقاذ موسم الصيف بعد تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياحة الأوروبية تكافح لإنقاذ موسم الصيف بعد تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).