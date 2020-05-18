ارتفاع صادرات إيران من الطاقة الكهربائية لدول الجوار والعراق في المقدمة

2020/05/18 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..سجلت صادرات إيران من الطاقة الكهربائية لدول الجوار نموا بنسبة 27.6 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 على اساس سنوي، فيما تصدر العراق قائمة الدول المستوردة، بحسب ما اعلنته وكالة “فارس”.وأوضحت شركة “ساتكاب” لادارة صناعة وتوفير السلع المائية والكهربائية اليوم الاثنين، أن الصادرات تخطت 8 مليارات كيلوواط ساعة في السنة المذكورة، وتم […]

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