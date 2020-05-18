طيران الجو يوجه 7 ضربات لأوكار داعش في كركوك

2020/05/18 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن سبع ضربات جوية استهدفت اوكار تنظيم “داعش” في قرى بمحافظة كركوك.وقال المصدر، إن “سبع ضربات جوية عراقية استهدفت، أوكارا لتنظيم داعش في أطراف قرى مزيرير وكبيبة وربيضة العصرية التابعة لقضاء الدبس في كركوك”، مبينا أن “العملية جرت برفقة جهاز مكافحة الإرهاب”.يشار الى أن القوات العراقية تعلن بشكل […]

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