2020/05/18 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يقتحمون مكتب MBC عراق ويحطمون محتوياته

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