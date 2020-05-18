2020/05/18 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محتجون يقتحمون مكتب قناة MBC العراق في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محتجون يقتحمون مكتب قناة MBC العراق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).