توقعات حالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة

2020/05/18 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد....

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