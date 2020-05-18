العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للكهرباء من ايران

2020/05/18 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صادرات ايران من الطاقة الكهربائية لدول الجوار نموا بنسبة 27.6 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 على اساس سنوي، فيما تصدر العراق ...

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