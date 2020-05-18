2020/05/18 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المرجع الديني السيد كاظم الحائري رفع بعثة الاتحاد الاوروبي علم المثليين في العراق واعتبر الخطوة بانها انتهاك صارخ لقيم ومقدسات الشعب العراقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع الحائري:رفع علم المثليين تحد للهوية الاسلامية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع الحائري:رفع علم المثليين تحد للهوية الاسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).