2020/05/18 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الإقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية وفاقم ذلك التداعيات السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا والأزمة المالية الراهنة - صورة ارشيفية

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