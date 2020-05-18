2020/05/18 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن دائرة رفض رفع العلم أكبر بكثير من تلك التي تقف على الحياد، إلا أن بعض الناشطين اعتبروا الحدث شأناً أوروبياً في "أرض أوروبية" - صورة ارشيفية

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