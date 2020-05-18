حالات جديدة تنذر بموجة وبائية أخرى في إقليم كوردستان

2020/05/18 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تشخيص الإصابات الجديدة بعد أن أعلنت مستشفيات السليمانية قبل نحو عشرة أيام مغادرة جميع المصابين بعد تماثلهم للشفاء – صورة: فرانس برس

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