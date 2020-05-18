2020/05/18 | 11:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- نفذت قوات التحالف الدولي فجر اليوم الاثنين، عملية إنزال جوي جرت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (#قسد)، في بلدتي #الشحيل و#الزر بريف #دير_الزور الشرقي، بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم #داعش.وقال مراسل (الحل نت): إن «العملية استهدفت…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“التحالف الدولي” يواصل حملته الأمنية ضد خلايا “داعش” شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“التحالف الدولي” يواصل حملته الأمنية ضد خلايا “داعش” شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).