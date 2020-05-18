خامنئي يُغطي “أزمات إيران” بتهديد أميركا: لا مكان للقوات الأجنبية في العراق

2020/05/18 | 11:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت تصريحات المرشد الإيراني #علي_خامنئي لتؤكد مجدداً عمق الأزمة التي يعيشها نظامه منذ بدء تطبيق العقوبات الأميركية الصارمة وتفشي فيروس “#كورونا”، فقد أطلق أمس الأحد، سلسلة جديدة من التهديدات للولايات المتحدة، وتحدَّث عن طرد القوات…

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