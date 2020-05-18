تحالف الفتح : وجود القوات الأميركية في العراق يمنع حدوث الاستقلال باتخاذ القرارات

2020/05/18 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان وجود القوات الأميركية في العراق يمنع حدوث الاستقلال باتخاذ القرارات.

وقال الموسوي ان وجود القوات الأميركية في العراق يمنع أي تقدم باتجاه الاستقلال بالقرار السياسي والاقتصادي كما انه يمنع حدوث الانسجام بين الكتل السياسية والمكونات، مضيفا ان الوجود الأميركي عامل فرقة وضعف بالنسبة للعراق وبالتالي فإن أي رئيس وزراء يسعى للنجاح فعليه ان يبدأ بالتفاوض مع الجانب الأميركي لإخراج قواتها بشكل سريع من العراق استجابة لقرار البرلمان.

وبين ان اميركا تسعى لإدامة وجودها في العراق بعد إدخالها منظومة باتريوت الى أراضيه وبالتالي فهي تتحدى الشعب والحكومة وتؤكد انها لم تأت لحماية العراقيين بل جاءت من أجل تكريس احتلالها للعراق وتنفيذ مشاريع تهدف الى تقسيم البلاد وإحداث الاقتتال الداخلي بين المكونات.

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