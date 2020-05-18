محتجون على ’’الاساءة للمهندس’’ يقتحمون مقر قناة MBC في بغداد (صور)

2020/05/18 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، الاثنين (18 ايار 2020)، الأنباء التي تحدثت بها وكالة عالمية بشأن إيقاف العمل في حثل الأحدب النفطي بمحافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ننفي ما تناقلته وكالة (بلومبرغ) الاخبا

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين (18 أيار 2020)، ضبط مدير شركة للدفع الإلكترونيِّ في كركوك ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنيَّة في المحافظة.





وذكرت الدائرة، في بيان، أن "عمليَّة الضبط

بغداد اليوم-واسط

اندلعت مصادمات، الإثنين (18 أيار 2020) بين القوات المكلفة بحماية حقل الأحدب النفطي، في محافظة واسط، ومتظاهرين.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مصادمات اندلعت بين القوات المكلفة بحماية حقل الأحدب النفطي، ومتظاهرين"

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