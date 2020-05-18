انطلاق عملية أمنية لتطهير ’’مقالع عين الجحش’’ في نينوى

2020/05/18 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، انطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير مقالع عين الجحش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات قيادة عمليات نينوى ومن خلال فرقة المشاة السادسة عشر وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة نينوى ، شرعت بتفتيش وتطهير مقالع عين الجحش ".

واضاف البيان ان "هذا الواجب يأتي لتجفيف منابع الارهاب والبحث عن مخلفات عصابات داعش الارهابية ، والقاء القبض على المطلوبين قضائيا لتعزيز لامن والاستقرار هناك" .

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، الاحد (17 أيار 2020)، fمقتل واصابة 4 من مقاتلي لواء 15 بالحشد بانفجار عبوة ناسفة شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسبا قتل واصيب 3 اخرين من فوج الشهيد الصدر لواء 15 بن

بغداد اليوم-بغداد

أكد قائد شرطة بغداد، اللواء ماجد الموسوي، الأحد (17 أيار 2020) استعداد قواته لفرض حظر التجوال التام، على المناطق الموبوءة، في العاصمة ومن بينها مدينة الصدر و 4 مناطق اخرى.

وقال الموسوي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "القوا

بغداد اليوم- بغداد

اصدر جهاز مكافحة الإرهاب، الاحد (17 أيار 2020)، توضيحا بشأن حسابات تحمل اسم رئيس الجهاز الفريق عبد الوهاب الساعدي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "نود ان نبين لكافة المواطنين الكر

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