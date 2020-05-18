النفط تنفي إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط

2020/05/18 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، الاثنين (18 ايار 2020)، الأنباء التي تحدثت بها وكالة عالمية بشأن إيقاف ا...





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