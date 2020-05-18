الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش لبحيرة الرزازة

2020/05/18 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، عملية دهم وتفتيش لبحيرة الرزازة والمناطق المحيطة بها.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من لواء عامرية الصمود و لواء مغاوير عمليات الأنبار نفذت عملية دهم وتفتيش لبحيرة الرزازة والمناطق المحيطة بها”.وأضاف البيان أن “العملية لضمان خلوها من عناصر داعش الإرهابية”.[…]

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