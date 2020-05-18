نائب يرجح تأجيل جلسة البرلمان الى ما بعد عطلة العيد لسببين

2020/05/18 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح النائب عن تحالف الفتح جابر فاضل , الاثنين , تأجيل جلسة مجلس النواب يوم غد الثلاثاء بحسب تصريحات عدد من النواب الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك وذلك لسببين.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” وعد رئيس الوزراء باكمال الكابينة الوزارية والتصويت على المتبقي […]

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