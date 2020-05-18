الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش لبحيرة الرزازة والمناطق المحيطة بها

2020/05/18 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، عملية دهم وتفتيش لبحيرة الرزازة والمناطق المحيطة بها.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة مشتركة من لواء عامرية الصمود و لواء مغاوير عمليات الأنبار نفذت عملية دهم وتفتيش لبحيرة الرزازة والمناطق المحيطة بها لضمان خلوها من عناصر داعش الإرهابية.

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