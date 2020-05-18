فالح الفياض: زيارة الكاظمي مثلت مشهداً لوحدة هيئة الحشد الشعبي

2020/05/18 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني و رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امس الأحد، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمقر الهيأة مثلت مشهداً لوحدة هيأة الحشد الشعبي.وذكر الفياض في برنامج تحت خطين على قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة صدى، أن “الزيارة كشفت عن أشياء كانت غامضة ومقلوبة لدى البعض”.وبين أن “الحشد الشعبي

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