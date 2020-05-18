العبادي: دول الخليج كانت تدفع الأموال لتسيء للعراق

2020/05/18 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، دولا خليجية واطرافا عراقية لم يسمهم بدفع أموال وتشكيل جماعات ضغط في الولايات المتحدة الأميركية من الإساءة للعراق.وقال العبادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “بعض الدول الخليجية، فضلا عن اطراف عراقية كانت تشكل جماعات ضغط في أميركا من اجل الإساءة للعراق وتدفع الأموال من اجل […]

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