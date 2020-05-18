2020/05/18 | 11:29 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اتهم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، دولا خليجية واطرافا عراقية لم يسمهم بدفع أموال وتشكيل جماعات ضغط في الولايات المتحدة الأميركية من الإساءة للعراق.
وقال العبادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “بعض الدول الخليجية، فضلا عن اطراف عراقية كانت تشكل جماعات ضغط في أميركا من اجل الإساءة للعراق وتدفع الأموال من اجل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: دول الخليج كانت تدفع الأموال لتسيء للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، دولا خليجية واطرافا عراقية لم يسمهم بدفع أموال وتشكيل جماعات ضغط في الولايات المتحدة الأميركية من الإساءة للعراق.
وقال العبادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “بعض الدول الخليجية، فضلا عن اطراف عراقية كانت تشكل جماعات ضغط في أميركا من اجل الإساءة للعراق وتدفع الأموال من اجل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: دول الخليج كانت تدفع الأموال لتسيء للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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