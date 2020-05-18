نائب كردي: حكومة البارزاني لديها ميليشيات لاعتقال معارضيها

2020/05/18 | 11:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو كتلة المستقبل الكردية النائب سركوت شمس الدين، الثلاثاء، حكومة مسرور البارزاني بامتلاك “ميليشيات” لاعتقال المعارضين والمناوئين لحكومة الإقليم، فيما كشف عن اعتقال 100 شخص في محافظة دهوك.وقال شمس الدين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التظاهرات التي خرجت في دهوك كانت سلمية وتطالب بتوفير الرواتب”، مبينا أن “قوات الاسايش اعتقلت اكثر […]

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