2020/05/18 | 11:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..أسماك قتلتها ملوحة المياه في قضاء المديّنة وتحذيرات من تفاقم أضرار المزارع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 11:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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