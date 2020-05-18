النجف: مسح أراض جديدة لتوزيعها بين المستحقين

2020/05/18 | 11:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة النجف الاشرف، الاثنين، عن انجاز اللجان الفنية التي شكلتها الحكومة المحلية المرحلة الأولى من مسح الأراضي التي من المزمع توزيعها بين مختلف شرائح المجتمع.وقال المحافظ لؤي الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عمليات المسح التي نفذتها اللجان الفنية كانت للأراضي القريبة من المجمعات السكنية الاستثمارية شمال مركز محافظة النجف”.وأضاف […]

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