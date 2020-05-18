هكذا سيكون شكل “عيد الفطر” في العراق.. “كورونا” غيّر ملامحه

2020/05/18 | 11:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها خلال أيام عيد الفطر، للحد من تفشي فيروس “#كورونا”.وذكر التميمي في تعليقات لصحافيين أن «أعداد الفحوصات المختبرية التي كانت تُجرى في…

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