الكويت.. استثناء متعددي الزوجات من حركة حظر التجوال

2020/05/18 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، رابطا إلكترونيا خاصا بمتعددي الزوجات للسماح لهم بالتنقل بين زوجاتهم. وتمكن هذه التصاريح التي تم تصنيفها بتصاريح (رعاية أسرة) متعددي الزوجات من الخروج يومين فقط في الأسبوع أثناء الحظر الشامل، على أن يسري التصريح لمدة ساعة فقط من وقت استخراجه، وفقا لوسائل إعلام كويتية. وبناء على هذا التصريح […]

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