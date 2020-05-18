كورونا يضرب مدافع القيثارة الخضراء السابق

2020/05/18 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب لاعب نادي الشرطة السابق اركان محمود، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال شقيق اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “شقيقي شعر بارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، الامر الذي دفعه لاجراء الفحوصات الطبية، حيث كانت الفحوصات إيجابية”.وأوضح أن “اركان متواجد الان في مستشفى الشيخ زايد، وعائلة اللاعب تناشد وزير الشباب والرياضة الكابتن […]

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