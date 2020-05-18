نائب عن سائرون: الحلبوسي ساوم وماطل في ادارة المؤسسة التشريعية

2020/05/18 | 11:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني اليوم الاثنين، ان الحديث عن تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لايوجد فيه خلاف او اختلاف سياسي اكثر مما هو مهني في ادارة مجلس النواب واضعاف المؤسسسة التشريعية، متهما الحلبوسي بالمجاملة والمساومة في ادارة المؤسسة التشريعية.وقال السكينـي في تصريح لــ/ المعلومـة / “انني تحدثت منذ البداية ان […]

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