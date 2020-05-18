2020/05/18 | 11:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيحذرت الخارجية الإيرانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال واشنطن قوات بحرية إليها.وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن التهديدات الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية مستفزة وغير قانونية وقرصنة بحرية تشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي.وأكد أنه على الإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي إجراء غير قانوني ضد ناقلات النفط الإيرانية.وشدد وزير الخارجية على أنه من حق إيران القيام بأي إجراءات ضرورية ومناسبة للرد على التهديدات الأمريكية.كما صرح عباس عراقجي نائب وزير الخارجية بأن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أن طهران سترد على أي تهديد يستهدف ناقلات نفطها.وقال عراقجي عقب استدعاء الخارجية الإيرانية، للسفير السويسري لدى طهران، راعي المصالح الأمريكية في البلاد، إنه أبلغ السفير بأن «إيران سترد بشكل سريع وحاسم على أي تهديد يستهدف ناقلات النفط الإيرانية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل التداعيات».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحذر من تداعيات أي تحرك أميركي ضد ناقلات نفطها) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحذر من تداعيات أي تحرك أميركي ضد ناقلات نفطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).