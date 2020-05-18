محافظ البصرة يتكفل بعلاج طفل مصاب بعجز كلوي وتلف في المرارة

2020/05/18 | 11:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيتكفل محافظ البصرة اسعد العيداني، بعلاج طفل مصاب بعجز كلوي وتعرض مرارته للتلف.وقال العيداني في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه «تلقينا المناشدة من ذووي الطفل قاسم الذي يعاني من عجز كلوي وتعرض مرارته للتلف، وهو بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية»، لافتاً الى انه «يتعهد بالتكفل بكل اجراءات وتكاليف العملية الجراحية في احدى مستشفيات محافظة البصرة، او خارجها».ودعا العيداني، «اهالي الطفل وذوويه لمراجعة ديوان المحافظة، للتنسيق في هذا المجال، واستلام المبلغ المحدد لاجراء هذه العملية الجراحية وباسرع وقت».هذا وكان اهالي الطفل قاسم قد ناشدوا في وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة المحلية للمساعدة في اجراء عملية عاجلة للطفل الذي يعاني من عجز كلوي وتعب المرارة.

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