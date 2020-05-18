الحسيني: دول تدعم داعش بنوعيات خاصة من المخدرات لادامه زخم” الجرائم”

2020/05/18 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، ضبط مواد مخدرة في عدة مضافات داعشية في ديال مؤخرا، مشيرا إلى أن دولا تدعم داعش بنوعيات خاصة من المخدرات لادامه زخم” الجرائم”.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش اعتمد بقوة منذ بروزه في المشهد الامني بديالى على المخدرات في تجنيد الكثير من عناصره […]

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