الأسدي يكشف عن موعد عقد جلسة التصويت على الوزارات الشاغرة

2020/05/18 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، عن موعد عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الاسدي في تصريح إن الكاظمي مرشح ازمة وليس مرشح الانتخابات وأن حكومته جاءت لمعالجة الازمات المتراكمة التي تواجه العراق، وعليه فلا بد من اكمالها والاسراع بالتصويت عليها، مرجحا انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بإكمال حكومة الكاظمي يوم الثلاثاء المقبل وفي حال عدم انعقادها فإنها ستؤجل الى ما بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.

وأشار الاسدي الى أن تحالف الفتح سيصوت لمرشحي الوزارات المستقلين، فيما لفت الى أن الكاظمي تعهد قبل تمرير حكومته بالعمل على اجراء الانتخابات المبكرة خلال سنة واحدة فقط وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

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