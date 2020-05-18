تحالف القوى : أكثر من 18 ألف مغيب ومفقود وكل رؤساء الوزراء السابقين أهملوا الموضوع

2020/05/18 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى تحالف القوى العراقية ان ملف المفقودين يمثل المطلب الرئيس لهم.

وقال المتحدث باسم التحالف، فالح العيساوي، هناك ما يقارب ثمانية عشر ألف شخص ما بين مغيب ومفقود، مشيراً الى أن كل رؤساء الوزراء السابقين لم يعطوا اية اهمية لهذا الموضوع.

وعن ملف كابينة حكومة الكاظمي، قال العيساوي، إن اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي جيدة، وهم أكثر استقلالية من الوزراء الاخرين الذين تم التصويت عليهم، لافتاً الى أن تحالفه سيصوت بالموافقة عليهم عند عرضهم في جلسة البرلمان.

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