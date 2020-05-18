طهران : سيتم فتح المنافذ الجنوبية مع العراق بعد عطلة عيد الفطر

2020/05/18 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية أن العراق وعد بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية حامد حسيني، ان المسؤولين في العراق وعدوا نظراءهم الإيرانيين بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن عدد المنافذ التي سيعاد فتحها بعد عيد الفطر ستكون أربعة منافذ.

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