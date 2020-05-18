الهجرة توزع عشرة آلاف حصة اغاثية على النازحين والعائدين

2020/05/18 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (9,935) حصة من المساعدات الاغاثية بين فئات عنايتها في محافظات ( الانبار , ديالى , صلاح الدين , المثنى ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و صحية وكسوة ملابس و مستلزمات منزلية بالاضافة الى المفروشات الارضية ) .و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في […]

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