ترمب وشي وأعراض الوباء.. غسان شربل

2020/05/18 | 11:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: غسان شربل هذا موسم الخوف الكبير على امتداد الخرائط والقارات.لم يسبق أنْ رأينا العالم منخوراً بالرعب على هذا النحو.كان يقلق أحياناً لكنَّه سرعان ما يستعيد ثقته بنفسه وبالعلم وبالمستقبل.لم يذق العالم ذعراً شاملاً وموازياً.لا في أزمة الصواريخ الكوبية ولا في انهيار الاتحاد السوفياتي.لا في حرب فيتنام ولا في الانفجارات […]

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