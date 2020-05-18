نائب كردي: عصابات عائلة بارزاني اعتقلت 100 متظاهر بدهوك

2020/05/18 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو كتلة المستقبل الكردية النائب سركوت شمس الدين، الثلاثاء، حكومة مسرور البارزاني بامتلاك “ميليشيات” لاعتقال المعارضين والمناوئين لحكومة الإقليم، فيما كشف عن اعتقال 100 شخص في محافظة دهوك.وقال شمس الدين في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “التظاهرات التي خرجت في دهوك كانت سلمية وتطالب بتوفير الرواتب”، مبينا أن “قوات الاسايش اعتقلت […]

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