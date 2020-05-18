تظاهرات امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد احتجاجا على الاساءة للشهيد المهندس

2020/05/18 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من المواطنين، الاثنين، امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد.وقال مصدر، ان المئات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم امام مبنى قناة (MBC عراق) في منطقة الوزيرية ببغداد، احتجاجا على الاساءة الى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس من قبل قناة الـMBC.واضاف ان المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية وصور المهندس ورددوا

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