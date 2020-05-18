علي خامنئي : سيتم طرد القوات الأميركية من سوريا والعراق

2020/05/18 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشد الايراني علي خامنئي، أنه سيتم طرد القوات الأميركية من سوريا والعراق ردا على إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم.وقال خامنئي في تصريح، إن سلوك أميركا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها … Readmore

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