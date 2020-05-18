محلل أميركي : ايران سترد بقوة اذا تعرضت سفنها الى هجوم

2020/05/18 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ستيفن ليندمان، أن الولايات المتحدة تعرف ان ايران سترد بقوة وتعرف مقدار القوة العسكرية التي تمتلكها، وتعلم من التجربة الأخيرة للهجمات الانتقامية للجمهورية الإسلامية في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني أن طهران ستدافع عن نفسها بقوة إذا تجرأت واشنطن على مهاجمة سفنها التي تحمل الوقود في طريقها […]

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