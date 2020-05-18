وزير الصحة : ستم اعتماد إجراءات جديدة خلال أيام العيد للحد من انتشار كورونا

2020/05/18 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي، عن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها خلال ايام عيد الفطر للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.

وقال التميمي في تصريح إن الإجراءات الجديدة تتمثل بالحجر المناطقي ووضع مفارز طبية في السيطرات في عيد الفطر وبعده للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن سبب تأزم الوضع في بغداد هو عدم التزام المواطنين وعدم تطبيق تعليمات وزارة الصحة ولجنة السلامة الوطنية.

وأضاف التميمي أن الإجراءات الاستباقية من عمليات الحجر المناطقية التي ستحدث والمفارز الطبية ستكون بالتنسيق مع محافظ بغداد وقيادة العمليات، لعزل بعض المناطق التي أشرت فيها الإصابات مثل مدينة الصدر والبلديات والشعلة والطوبجي والحرية إضافة الى محافظة البصرة.

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