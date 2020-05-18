محتجون يقتحمون مقر قناة “mbc” في بغداد

2020/05/18 | 12:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحم العشرات من المحتجين، الاثنين، مقر قناة “mbc” في بغداد احتجاجا على الإساءة للشهيد أبو مهدي المهندس.وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “العشرات من المحتجين قاموا، صباح اليوم، باقتحام مقر قناة “mbc” في بغداد احتجاجا على الإساءة التي وجهتها القناة مؤخرا للشهيد أبو مهدي المهندس”.وكان العشرات تظاهروا، صباح اليوم، أمام مقر قناة “mbc” […]

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