شرطة ديالى: انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش


شرطة ديالى: انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش
2020/05/18 | 12:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..

اعلنت الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الاثنين، عن انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش داخل المحافظة.

وقال المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات الشرطة انطلقت في 3 عمليات عسكرية في مناطق ( حمرين- الندا- بهرز) لتعقب خلايا تنظيم داعش واعتقال المطلوبين للقضاء”.

واضاف المهداوي،ان” العمليات تجري في المناطق ذات الرخوة […]

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