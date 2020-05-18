2020/05/18 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الاثنين، عن انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش داخل المحافظة.وقال المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات الشرطة انطلقت في 3 عمليات عسكرية في مناطق ( حمرين- الندا- بهرز) لتعقب خلايا تنظيم داعش واعتقال المطلوبين للقضاء”.واضاف المهداوي،ان” العمليات تجري في المناطق ذات الرخوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).