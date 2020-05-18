2020/05/18 | 12:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اعلنت الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الاثنين، عن انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش داخل المحافظة.
وقال المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات الشرطة انطلقت في 3 عمليات عسكرية في مناطق ( حمرين- الندا- بهرز) لتعقب خلايا تنظيم داعش واعتقال المطلوبين للقضاء”.
واضاف المهداوي،ان” العمليات تجري في المناطق ذات الرخوة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، الاثنين، عن انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش داخل المحافظة.
وقال المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات الشرطة انطلقت في 3 عمليات عسكرية في مناطق ( حمرين- الندا- بهرز) لتعقب خلايا تنظيم داعش واعتقال المطلوبين للقضاء”.
واضاف المهداوي،ان” العمليات تجري في المناطق ذات الرخوة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: انطلاق 3 عمليات عسكرية لتعقب داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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