أدويـة سامـراء تعـاود إنتـاج مرهـم “السمكـس” بعـد توقـف دام أربـعة أعـوام

2020/05/18 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، إنتاج مرهم السمكس بعد توقف دام أربع أعوام وذلك ضمن خططها الطموحة والهادفة لزيادة المبيعات وبعد توقف منح الامتياز للشركات الدوائية الأهلية وازدياد الطلب على بعض المستحضرات التي كانت تنتجها الشركـة .وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد […]

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